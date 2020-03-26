Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук высказал свое отношение к возможному объявлению дефолта, которое сейчас обсуждают во властных кругах. По его мнению, если Украина выберет дефолт как "легкий ответ на сложные вопросы", то стоит готовиться к наиболее пессимистическому сценарию и обвалу гривни.

Свой прогноз на случай дефолта бывший чиновник дал в своем Telegram-канале.

"В случае дефолта внешний долг Украины не исчезнет. Он просто растянется во времени, но лишит нас доступа к новым финансовым ресурсам. Они будут очень необходимы стране уже в ближайшем будущем - пик проблем впереди", - спрогнозировал Гончарук.

"Скриншот: Telegram-канал "Олексій Гончарук"

Он также предсказал очереди безработных, крах планов миллионов людей на будущее и доллар по 40.

Как писала "Страна", на днях глава МВД Арсен Аваков опубликовал антикризисный план по экономике, в котором для МВФ обрисованы перспективы разрыва сотрудничества, а для Украины - дефолта.

Мы также приводили мнение эксперта, согласно которому все сейчас свидетельствует о том, что в ближайшее время в Украине будет объявлен дефолт.