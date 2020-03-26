Утром в четверг, 26 марта, в Верховной Раде проходит совещание с участием глав фракций и Кабмина. На нем обсуждают повестку дня внеочередного заседания парламента.

Об этом сообщили "Стране" депутаты из разных фракций Рады.

На совещании обсуждают повестку дня внеочередного заседания. Присутствуют не только председатели фракций парламента, но и спикер Рады Дмитрий Разумков вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

По информации "Страны" в первую очередь обсуждают изменения в бюджет, которые планирует представить правительство.

Как мы уже писали, эти изменения предполагают резкое уменьшение доходов бюджета, увеличение его расходов и обнуление финансирования местных выборов.

Напомним, изначально внеочередное заседание Рады планировалось в четверг, 26 марта. Но позже его перенесли на субботу, 28-е число. А в пятницу должно пройти заседание фракции.

Также мы писали, что на этом заседании могут принять новый законопроект о запрете возврата Приватбанка Коломойскому.