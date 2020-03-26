Национальная полиция составила 2 412 протоколов за нарушение правил карантина согласно статье 44-3 Кодекса Украины об административных нарушениях. Эти протоколы выписаны в период с 1 января по 25 марта.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные департамента информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.

В департаменте привели статистику нарушений по регионам страны. Больше всего протоколов в период с 1 января по конец марта было составлено в Днепропетровской области - 394 штук. На втором месте оказался город Киев с 262 протоколами. На третьем месте по количеству зафиксированных нарушений стоит Донецкая область со 171 протоколом.

Меньше всего протоколов пока составлено в Тернопольской области - всего 21.

Как рассказывала "Страна", 18 марта Владимир Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом, который ввел тюремные сроки для нарушителей карантина и налоговые льготы для олигархов.

Мы также подробно разбирали, какие санкции предусмотрены этим законом для нарушителей режима карантина.