В Министерстве внутренних дел ждут, что Антимонопольный комитет начнет расследование относительно необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков.

Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты, составляющие основу продуктовой корзины простых украинцев", - написал Геращенко и приложил документы.

"Ожидаю начала антимонопольного расследования АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков", - пишет Геращенко.

Фото: facebook.com

Напомним, что в супермаркетах Украины гречка подорожала на 50%, лук и морковь - вдвое.

Также мы писали о том, что в АТБ заявили о повышении цен на продукты и товары первой необходимости из-за карантина.