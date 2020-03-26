Власти рассматривают вариант создания трех больших госпиталей для больных коронавирусом, если зараженных станет так много, что коек в больницах будет не хватать.

Об этом сообщили источники "Страны" в Офисе президента.

"Под госпитали планируют приспособить дворцы спорта в Киеве, Запорожье и в одном из городов на Западной Украине", - сказал источник.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что в Украине есть 12 тысяч коек в инфекционных больницах.

Сейчас главный эпицентр борьбы с коронавирусом - это Александровская больница Киева. Где уже "бронируются" палаты для VIP-больных, которым положена государственная охрана.

За событиями вокруг пандемии "Страна" следит в своей онлайн-хронике за 26 марта.