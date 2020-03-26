У Людмилы Нарусовой, матери российской телеведущей Ксении Собчак и сенатора Госдумы РФ, которая в Москве попала в больницу с высокой температурой, не подтвердили коронавирус.

Об этом в Telegram-канале рассказала сама Ксения Собчак.

По ее информации, температура поднялась еще накануне, диагноз - пневмония, несмотря на то, что изначально подозревали Covid-19.

"Результат теста отрицательный. Диагноз - пневмония. Уфффф. Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома, и без Платона! Столько обид было эти недели на меня, что не видимся", - написала Собчак.

Скриншот: t.me/bloodysx

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин перенес голосование по правкам в Конституцию и объявил следующую неделю в России нерабочей из-за коронавируса.