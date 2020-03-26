Заседание Шевсченковского райсуда по избранию меры пресечения экс-главе МИД Украины Леониду Кожаре, которого подозревают в убийстве бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого, будет закрытым из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщила начальник Управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности Секретариата Высшего совета правосудия Оксана Лысенко в Facebook.

"Шевченковский районный суд города Киева и пресс-центр судебной власти Украины обращаемся с настоятельной просьбой к СМИ воздержаться от посещения здания суда и сообщаем, что с целью соблюдения карантинных мер и недопущения скопления людей в зале судебного заседания будут присутствовать только участники судебного процесса", - написала Лысенко.

Он сообщила, что 26 марта на рассмотрение в Шевченковский районный суд поступило ходатайство следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Леонида Кожары Александровича.

"Судом принято решение об онлайн-трансляции судебного заседания", - отметила она. О времени проведения трансляции будет сообщено дополнительно.

Фото: facebook.com

Напомним, что появились фото задержания экс-главы МИД Кожары.

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