Во Франции президент Эммануэль Макрон объявил о проведении военной операции "Устойчивость" в связи с распространением в стране коронавируса.

Об этом сообщает RFI.

Французские военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции в рамках этой операции.

"Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience ("Стойкость"), отдельную (от операции) Sentinelle ("Часовой"), в ходе которой продолжается борьба (военных) с терроризмом", - сказал Макрон.

По его словам, новая операция с участием армии "будет посвящена оказанию помощи и поддержки населению, а также государственным службам в области материально-технического обеспечения и защиты" в борьбе с эпидемией.

Также президент Франции призвал граждан страны объединиться в борьбе с коронавирусом и пообещал серьезные финансовые вливания в здравоохранение.

Напомним, за прошедшие сутки во Франции от коронавируса умерли еще четверть тысячи человек. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 25 233 зараженных коронавирусом пациента, 1 331 инфицированный скончался.