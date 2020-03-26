Корпорация Facebook сообщила об увольнении модераторов, которые занимались проверкой жалоб пользователей, из-за эпидемии коронавируса Covid-19. Это привело к тому, что "вредоносный контент" и "фейковые аккануты" начали удалять роботы.

В итоге вполне реальные пользователи по всему миру начали сигнализировать об удалении своих страниц.

"Страна" разбиралась, что происходит с Facebook, которым пользуется четверть населения Украины.

Заявление Facebook

Основатель соцсети Марк Цукерберг вчера сообщил, что его компания поддерживает все меры по самоизоляции в условиях создавшейся ситуации с коронавирусом, однако от этого возрастает нагрузка на интернет.

"Во всем мире практикуют физическую дистанцию, использование интернета растет до уровней, которые никогда не видели раньше. Мы наблюдаем значительное увеличение числа людей, пользующихся нашими услугами, чтобы оставаться на связи, пока они не могут быть вместе лично, и мы усердно работаем над тем, чтобы наша инфраструктура оставалась быстрой, надежной и стабильной", - заявил он.

Других сообщений о сокращении модераторов и перебоях в работе соцсети от Цукерберга не было.

Вместе с тем, пользователям, которые оставляют жалобы на контент, приходят такие сообщения:

"Эпидемия коронавируса (Civid-19) затронула множество людей и организаций по всему миру, включая Facebook. Мы вынуждены были сократить количество людей, занимающихся проверкой жалоб.

Чтобы как можно быстрее удалять наиболее вредоносный контент, мы вынуждены были ужесточить условия отбора жалоб на поверку. К сожалению, мы не можем оперативно обрабатывать все поступающие жалобы.

Вместе с тем мы применяем технологию, которая автоматически удаляет с Facebook контент, нарушающий наши Нормы сообщества. Ваша жалоба поможет нам улучшить работу этой технологии.

Кроме того, если вы столкнетесь с оскорбительным или неприятным контентом на Facebook, вы можете сделать следующее:

скрыть этот контент

отменить подписку на пользователя или Страницу

заблокировать этого пользователя или Страницу

Безопасность на Facebook важна для всех нас. Благодарим вас за отправку жалобы!", - говорится в сообщении.

Однако работает эта автоматическая система довольно своеобразно.

Жалобы на баны и удаление постов

Харьковчанин Алексей Романов сообщил о блокировке аккаунтов адвоката Татьяны Монтян и журналиста Вячеслава Чечило на месяц из-за постов шестилетней давности.

"Перед своим увольнением упоротые модеры Фейсбука забанили кучу народа.

Например, Тетяна Монтян (Tetiana Montian), Vyacheslav Chechilo - забанены на 30 дней.

Забанены за тексты 5-6 летней давности.

Многие получили предупреждения.

Фейсбук уволил своих модераторов из-за эпидемии. Я об этом уже сообщал,

О, дивный новый мир коронавируса!", - написал Романов.

Фото: facebook.com/olexijromanov1

Журналист Армен Асриян пишет, что ему пришло сообщение, что двухлетней давности текст "не соответствует нормам сообщества".

"Я даже спорить не стал - ясен пень, не соответствует. Но вот стукач, значит, лазил целенаправленно по давним записям, выискивал... По подвалам, в пыли и паутине по самые брови... Ведь не лениво же ему. Мерзкие люди и занятия находят себе под стать", - написал Асриян.

Журналист Андрей Манчук также заметил, что соцсеть стала блокировать посты на тему пандемии коронавируса. Но если пожаловаться на бан - то их восстанавливают.

"Фейсбук банит мои посты на тему социальных аспектов пандемии, но после жалобы восстанавливает. Марк, что там у вас творится?", - интересуется юзер.

Некоторые пользователи Facebook пишут, что соцсеть начала блокировать рекламу масок.

"Как вы боретесь с рекламой масок в Фб? За сегодня уже заблокировал 40 рекламных постов! Это ж какой-то треш! Каждый 10 пост- реклама масок с текстом о 100% защите от вируса!", - написал на своей странице Алексей Обертинский.

Как Сovid-19 изменил Facebook

Вице-президент по аналитике Facebook Алекс Шульц, и вице-президент по инжинирингу Джей Парих пишут, как Covid-19 изменил жизнь миллиардов людей во всем мире:

Во многих странах, наиболее сильно пострадавших от вируса, общий объем сообщений за последний месяц вырос более чем на 50%.

В местах, наиболее пострадавших от вируса, в Messenger и WhatsApp голосовые и видеозвонки более чем удвоились.

В Италии с тех пор, как в стране наступил кризис, пользователи начали тратить на 70% больше времени на приложения.

Онлайн-трансляции в Instagram и Facebook удвоились за неделю.

Количество сообщений увеличилось более чем на 50%, а время групповых вызовов (звонков с тремя и более участниками) увеличилось более чем на 1000% за последний месяц.

Как сообщала "Страна", Facebook объявил войну фейкам о коронавирусе, "авторитетный контент" теперь будет в верхней части ленты.

Также мы писали о том, что Facebook запретил рекламу медицинских масок по причине спекуляции на теме коронавируса.