Данные на утро 26 марта. В Украине уже 156 заболевших коронавирусом и 5 смертей - МОЗ
В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни Covid-19.
Об этом пишет Минздрав в Facebook.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена в таких регионах:
- Винницкая область - 1 случай;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 2 случая;
- Донецкая область - 1 случай;
- Запорожская область -7 случаев;
- Житомирская область- 2 (1 летальный) случаи;
- Ивано-Франковская область - 16 (2 летальные) случаев;
- г. Киев - 34 случая;
- Киевская область - 24 случая;
- Львовская область - 2 случая;
- Луганская область - 1;
- Одесская область - 4;
- Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный);
- Херсонская область - 1 случай;
- Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;
- Черкасская область - 2 случая.
Фото: facebook.com
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