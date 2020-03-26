В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом пишет Минздрав в Facebook.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена в таких регионах:

Винницкая область - 1 случай;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Запорожская область -7 случаев;

Житомирская область- 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область - 16 (2 летальные) случаев;

г. Киев - 34 случая;

Киевская область - 24 случая;

Львовская область - 2 случая;

Луганская область - 1;

Одесская область - 4;

Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный);

Херсонская область - 1 случай;

Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;

Черкасская область - 2 случая.

Фото: facebook.com

Напомним, что психологи рассказали, как пережить изоляцию из-за коронавируса.

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