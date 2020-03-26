Число больных коронавиурсом в Украине постоянно растет. Фото: Синьхуа

В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом пишет Минздрав в Facebook.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена в таких регионах:

  • Винницкая область - 1 случай;
  • Волынская область - 2 случая;
  • Днепропетровская область - 2 случая;
  • Донецкая область - 1 случай;
  • Запорожская область -7 случаев;
  • Житомирская область- 2 (1 летальный) случаи;
  • Ивано-Франковская область - 16 (2 летальные) случаев;
  • г. Киев - 34 случая;
  • Киевская область - 24 случая;
  • Львовская область - 2 случая;
  • Луганская область - 1;
  • Одесская область - 4;
  • Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный);
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;
  • Черкасская область - 2 случая.

Скриншот с Facebook Минздрава

Фото: facebook.com

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