В среду, 25 марта, в Косово, где выявлен 71 случай коронавируса, парламент отправил в отставку правительство левонационалистического премьера Альбина Курти. Причиной стал кризис, обусловленный распространением коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Так, 82 из 120 депутатов поддержали вотум недоверия правительству, которое успело поработать меньше двух месяцев. Причиной стал спор вокруг чрезвычайного положения. Остается непонятным, как правительство будет продолжать работу, так как страна не может провести досрочные выборы из-за распространения заболевания.

Ранее в косовской коалиции возник спор о том, объявить ли чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом. В связи с этим коалиционный партнер партии Курти Демократическая лига Косово (LDK), инициировала голосование за отставку.

Премьер-министр Курти уволил главу МВД Агима Велиу, члена LDK, который поддержал призывы президента Косово по объявлению чрезвычайного положения для борьбы с коронавирусом.

Курти заявил, что такой резкий шаг не оправдан, а глава МВД "сеял панику, заявлял, что количество людей, пострадавших от коронавируса, увеличивается с каждым часом".

Отстранение министра внутренних дел было следствием и других разногласий, в частности о том, стоит ли отменять 100-процентные тарифы на сербские товары.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил против введения чрезвычайного положения.