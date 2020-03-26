Кабмин предлагает Раде увеличить дефицит бюджета в 4 раза и обнулить финансирование местных выборов
Кабмин предложил Верховной Раде внести изменения в госбюджет - в частности сократить его на 115 миллиардов.
Об этом сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Среди прочего они предлагают:
- Уменьшить доходы ГБ на 115 млрд грн
- Увеличить расходы на 96 млрд грн
- Соответственно дефицит ГБ увеличиться на 202 млрд грн, или почти в 4 раза!
- Как покрытие дефицита увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн (скорее всего идёт речь о скрытой эмиссии) и внешние на 131 млрд грн
- Создать в ГБ стабилизационный фонд в 124 млрд грн, который будет распределять Кабмином практически в ручном режиме
- Сократить все программы развития образования (включая программу Новая украинская школа), регионального развития (ДФРР, субвенция ОТГ на инфраструктуру, соцэконом), поддержки сельхозпроизводителей.
- Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 млрд грн
- Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги
- Урезаются расходы на спорт.
- Обнулить финансирование местных выборов-2020! Мы что - отменяем местные выборы, которые должны пройти 25 октября этого года?
Также, по данным Гончаренко, Кабмин предлагает уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд грн, прекратить финансирование Украинского культурного фонда.
Как сообщала "Страна", в Украине зафиксирован рекордный недобор средств в госбюджет - минус 35%.
Также мы писали, почему сокращение расходов на Министерство культуры это правильно.
По данным Кабмина, только эвакуация украинцев из-за рубежа обойдется бюджету в 115 млн гривен.