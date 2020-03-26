Кабмин предложил Верховной Раде внести изменения в госбюджет - в частности сократить его на 115 миллиардов.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Среди прочего они предлагают:

Уменьшить доходы ГБ на 115 млрд грн Увеличить расходы на 96 млрд грн Соответственно дефицит ГБ увеличиться на 202 млрд грн, или почти в 4 раза! Как покрытие дефицита увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн (скорее всего идёт речь о скрытой эмиссии) и внешние на 131 млрд грн Создать в ГБ стабилизационный фонд в 124 млрд грн, который будет распределять Кабмином практически в ручном режиме Сократить все программы развития образования (включая программу Новая украинская школа), регионального развития (ДФРР, субвенция ОТГ на инфраструктуру, соцэконом), поддержки сельхозпроизводителей. Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 млрд грн Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги Урезаются расходы на спорт. Обнулить финансирование местных выборов-2020! Мы что - отменяем местные выборы, которые должны пройти 25 октября этого года?

Также, по данным Гончаренко, Кабмин предлагает уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд грн, прекратить финансирование Украинского культурного фонда.

Как сообщала "Страна", в Украине зафиксирован рекордный недобор средств в госбюджет - минус 35%.

Также мы писали, почему сокращение расходов на Министерство культуры это правильно.

По данным Кабмина, только эвакуация украинцев из-за рубежа обойдется бюджету в 115 млн гривен.