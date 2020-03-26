Психологи рекомендуют не зацикливаться на плохих новостях, а вдумчиво читать книги во время изоляции из-за распространения коронавируса. А чтобы не поругаться с семьей, можно разделить жилплощадь на зоны.

Советы психологов из Италии, США и Израиля опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

Как пережить изоляцию из-за коронавируса:

Не проводить время перед телевизором и за чтением плохих новостей, надо посвятить себя хобби, самообразованию или бытовой рутине.

Общаться с друзьями и близкими по телефону, посвятить время семье и детям, придумав совместные мероприятия.

Если при изоляции есть риск бытовых конфликтов, следует разделить жилплощадь на зоны, чтобы каждый имел личное пространство.

При серьезных конфликтах или насилии в доме не нужно убеждать себя, что ничего не произошло – следует обращаться за помощью в соответствующие службы.

Отличный терапевтический эффект имеет вдумчивое чтение – навык, почти утраченный людьми в эпоху гаджетов и постоянной спешки.

Скриншот: t.me/rian_ru

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