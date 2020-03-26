Наряду с антисептиками для рук самым дефицитным товаром в Украине стали маски для лица. Носить их уже нужно не по желанию, а в обязательном порядке - без маски часто не пускают ни в магазин, ни в аптеку.

Способствовали дефицитности товара бывший премьер-министр Алексей Гончарук и его чиновники. Уже после начала эпидемии они продали за границу, по некоторым данным, около тысячи тонн медицинских масок и респираторов. За это экс-главе правительства грозит уголовная ответственность.

До ажиотажа, в начале марта, одноразовую медицинскую маску в аптеках Киева можно было купить за одну гривну. Сейчас таких цен нет, как и самого товара.

"Страна" решила выяснить, сколько стоят маски в Украине на интернет-площадках. Отмечаем, что редакция не несет отвественности за качество товара и добросовестность его продавцов.

Также мы отвечаем на вопрос, помогает ли такая защита, и рассказываем, как сделать маску своими руками дома - на швейной машинке и без нее.

Купить медицинскую маску. Цены

Буквально все авторы объявлений на OLX указывают, что продают не медицинские маски - потому что это запрещено. Предложений множество.

"Маска не медицинская. Три слоя, с двух сторон - трикотаж который тянется и удобно сидит на лице + прокладка из спандбонда. Есть дизайн для девушек и для парней. Можно стирать и гладить. Все вопросы по телефону, либо пишите в телеграмм, мессенджер. Можно приехать посмотреть", - указывает автор первого объявления (на фото №1 ниже).

Его ценовая политика - 99 гривен за одну маску. Это маска модная и молодежная. Продавец указывает, что есть разные дизайны. Например, с кружевами для женщин (на фото №2).

Сразу сделаем примечание относительно того, можно ли стирать маски и помогает ли убивать микробы. По словам доктора Комаровского, вернее не стирать маски, а вываривать (в кастрюле, доводя до кипения). Однако, отметил врач, снимать маску для обработки нужно за веревочки, чтобы не прикасаться к ней. В противном случае, есть опасность разнести своими же руками возможно опасные микроорганизмы по своему лицу, кухне и ее поверхностям.

Есть варианты и более бюджетные. Например, за 20 гривен за штуку. Если брать оптом, но дешевле.

"Маска двухслойная не медицинская, многоразовая, можно стирать. Достаточно плотная, спандбонд плотность 70+30. Продажа от пяти штук. 5 шт по 20 гривен/штука, 10 шт по 18 гривен/штука, от 50 шт - цена договорная. Пересылка по предоплате Укрпочта, Новая почта, Джастин. Могу добавить доставку от ОЛХ", - указывает автор объявления.

Если кто-то хочет приобрести респиратор, то это также можно сделать.

"Респираторы в наличии, класс защиты FFP1, рассчитаны на 8-10 часов беспрерывного использования. В наличии Киев!Продажа от 5 штук. Самовывоз центр! Есть и другие модели и классы защиты, подробности по телефону!" - указывает автор объявления.

Дополнительно в Интернете предлагают купить маски для детей. Они отличаются оригинальностью рисунка: с персонажами из мультиков, единорогами, ромбиками и звездочками.

Автор объявления указывает, что такая маска за 30 гривен из "экологически чистого материала, гипоаллергенная, обработана спиртом" и выдерживает до двадцати стирок.

Самые дешевые предложения, которые нам удалось найти - одна маска по 12 гривен за штуку (два объявления ниже). По фото видно, что в обоих случаях маску делали своими руками в рамках домашнего производства.

Маска своими руками

Многие украинцы интересуются, как сделать маску своими руками без швейной машинки, которая есть далеко не у каждой семьи. Такие мастер-классы публикуют пользователи Интернета:

Как сделать медицинскую маску своими руками без швейной машинки

Те, у кого есть швейная машинка, могут ознакомиться с таким мастер-классом:

Как сделать медицинскую маску своими руками

Спасет ли маска от коронавируса?

Из один популярных вопросов в Интернете - помогает ли маска от вирусов, в том числе Covid-19. На эту тему разворачиваются огромные дискуссии. Некоторые говорят, что маска нужна только больным, а здоровым ее носить необязательно.

Ответим на этот вопрос кратко: маску сейчас носить нужно.

Во-первых, человек не знает, здоров он или нет - симптомы коронавируса могут проявиться на протяжении двух недель. Если все это время инфицированный будет ходить без маски, он может заразить множество людей. Социально ответственные люди должны это учитывать.

Во-вторых, на протяжении дня мы непроизвольно много раз прикасаемся в лицу. Дома, если человек регулярно проводит уборку, проветривает помещение и обрабатывает руки, это неопасно. А вот на улице рассадником вируса может быть все - от дверной ручки аптеки до стеллажа в продуктовом. Маска на лице элементарно уберегает человека от того, чтобы он не нес в рот и нос разные вирусы после контакта с предметами за пределами своей квартиры.

Как Украина и мир борются с коронавирусом - читайте и смотрите в нашей хронике событий.