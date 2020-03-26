Фронтмен группы U2 Боно, а также рэпер will.i.am, певица Дженнифер Хадсон и японский музыкант Yoshiki выпустили песню Sing for Life, посвященную теме одиночества людей во время коронавирусного карантина.

Видео обнародовано в YouTube.

"Эта песня была создана, чтобы принести радость людям. В такие времена творческие люди должны продолжать сотрудничать. Являетесь ли вы компьютерным гением, инженером, терапевтом или учителем, сидя на карантине, не означает, что вы одиноки. Прелесть международной связи в том, что в интернете никто не одинок", - сказано в описании видео.

Также добавляется, что время карантина можно использовать для творчества и удаленного сотрудничества для решения проблем. В клипе использованы видео, где люди поют на крышах и балконах.

Видео: YouTube/ will i am

Напомним, Гарик Кричевский написал песню, посвященную коронавирусному карантину.