Завтра второй рейс из Китая с медицинской помощью приземлится в Украине. Он привезет новую партию тестов, ИВЛ, масок и других вещей, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил "Стране" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Это казахский "Боинг". Он уже вылетел из Астаны в Китай. Он загрузится и завтра уже будет в Киеве. В последующем борты будут приземляться в Украине через день", - сказал Кирилл Тимошенко.

По его словам, второй будет будет загружаться не в Гуанчжоу, как первый, а в небольшом аэропорту недалеко от этого города.

"Это более удобно и быстро с точки зрения логистики и загрузки борта. Гуанчжоу - это огромный аэропорт, где приземляется и взлетает большое число рейсов. И там сложно многие вещи было решать. В небольшом аэропорту все будет быстрее", - говорит Тимошенко.

По его словам, второй борт доставит в Украину 100 тысяч ПЦР-тестов, которые, в отличие от экспресс-тестов, могут точно поставить диагноз по коронавирусу. Первым рейсом было доставлено из Китая 50 000 ПЦР-тестов.

"Кроме того, из Южной Кореи в течение двух дней в Украине поступит еще 100 000 таких тестов. То есть скоро у нас будет 250 тысяч ПЦР-тестов. Планируется еще несколько таких партий из-за рубежа", - уточнил Кирилл Тимошенко.

Кроме того, как сказал Тимошенко, уже началось производство отечественных ПЦР-тестов для проведения полимеразной цепной реакции, которые поступят в медучреждения ориентировочно через 10 дней.

Он заявил, что сейчас все регионы Украины уже получили необходимые ПЦР-тесты и реагенты для проведения исследований образцов биоматериала.

"По нашей информации, сегодня в каждой области должны заработать лаборатории ПЦР-диагностикой. Мы их обеспечили необходимыми системами тестирования, оборудованием и реагентами. Это позволит увеличить количество исследований", - сказал Кирилл Тимошенко.

Также, по его словам, завтрашним рейсом в Украине должно быть доставлено 280 000 респираторов, 30 000 защитных костюмов, а также значительное количество медицинских масок, которые вскоре поступят в сети аптек.

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