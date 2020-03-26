В Киевской горадминистрации придумали оригинальное объяснение после скандала с выделением "VIP-палаты" для больных коронавирусом.

Напомним, согласно распоряжению КГГА для лиц, которым положена государственная охрана, будут выделены отдельные палаты, круглосуточный сестринский пост, запасы лекарств и прочие привелегии.

Это вызвало большое негодование и в мэрии не нашли ничего лучше, чем сказать, что это все готовится для ... людей, отбывающих наказание в тюрьмах или специальных изоляторах (хотя в документе четко речь идет о госохране, которая предоставляется высшим чиновникам).

"Мы сообщим правоохранительные органы, чтобы они разобрались, откуда взялся этот приказ. В том числе в СМИ. Ведь этот приказ для ограниченного круга лиц. И он направлен не на VIP-пациентов, а на пациентов, которые имеют государственную охрану. То есть на людей, которые сегодня отбывают наказание в тюрьмах или специальных изоляторах. Этот приказ рассчитан для подготовки помещений и мест, где люди отбывают сегодня лишения свободы в тех или иных местах в пенитенциарной службе. Они также имеют право на лечение, и им такое лечение надо обеспечить", - заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире Прямого.

Как сообщала "Страна", в Киеве выявили уже 34 случая заражения коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни Covid-19/ По данным ЦОС, из общего числа заболевших 5 летальных случаев и 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.

Вместе с тем Минздрав Украины опроверг информацию о восьми выздоровевших от коронавируса: люди им не заражались.