Во время карантина банки продолжают начислять проценты по кредитам, а оплатить их можно уже после завершения этого периода.

Об этом в видеообращении заявила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, ролик опубликован в Facebook.

Так, по ее словам, льготный режим обслуживания, или же "кредитные каникулы", - это не прощение долгов, а отсрочка для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось. Банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно они начисляют проценты по депозитам и платят их.

То есть, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить вы их можете после завершения карантина. О льготном режиме нужно договариваться с банком. И делать это дистанционно. Для этого нужно предоставить подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения бизнеса.

Видео: Facebook/ Національний банк України

Напомним, Нацбанк рассказал, кто может не платить ЕСВ за март и апрель. Это касается физлиц-предпринимателей, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, религиозную, миссионерскую деятельность, а также фермеры.