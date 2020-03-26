Пользователи жалуются, что социальная сеть Facebook прекратила рассматривать жалобы из-за коронавируса.

Об этом написал, в частности, Алексей Романов и привел ответ администраторов соцсети.

"Эпидемия коронавируса (Covid-19) затронула множество людей и организаций по всему миру, включая Facebook. Мы вынуждены были сократить количество людей, занимающихся проверкой жалоб", - пишет Facebook.

"К сожалению, мы не сможем оперативно обрабатывать все поступающие нам жалобы".

А потом в компании сообщили, что будут применять "технологию, которая автоматически удаляет с Facebook контент, нарушающий наши нормы сообщества".

"И что неприятного собеседника можно просто забанить. Спасибо, кэп Марк. В общем, алгоритм простой. Разжигай ненависть. Угрожай. Преследуй. Теперь за это никто не накажет", - возмущается Романов.

Фото: facebook.com

Напомним, что Facebook и Instagram убрали "синие галочки" верификации у страниц президента Венесуэлы Николаса Мадуро.