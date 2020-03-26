Иерусалимский храм Гроба Господня, почитаемый у христиан как место распятия и погребения Иисуса Христа, в среду, 25 марта, был закрыт на неделю в качестве меры предосторожности против коронавируса.

Об этом заявили представители церкви, сообщает Reuters.

"Храм Гроба Господня закрылся с 17:00 в среду", - сказал пресс-секретарь Ассамблеи католических ординаров Святой Земли Вади Абу Нассар.

Он отметил, что это решение последовало после встречи израильской полиции и высокопоставленных церковников. "Конечно, руководители церкви выразили понимание. Изначальное понимание состоит в том, что этот приказ действует в течение одной недели, хотя никто не знает, сколько времени займет этот кризис", - сказал представитель духовенства.

Тем временем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности объявить полную изоляцию в стране, за исключением продовольственных магазинов и аптек, сообщает Jerusalem Post.

"Те меры, которое принимало наше правительство, соответствуют тому, что делалось во всем мире. Но их оказалось недостаточно. Число заболевших удваивается каждые три дня", - заявил Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, жесткий карантин, к которому готовятся власти, будет предусматривать полный запрет на прогулки по улице за исключением походов за продуктами или лекарствами. Отходить от своего дома можно будет лишь на расстояние до 100 метров.

Может быть существенно ограничена работа общественного транспорта, число участников религиозных церемоний. Не исключено, что автомобилях будет разрешено находиться не более двух человек.

Такое заявление Нетаньяху сделал после того, как стало известно, что в Израиле число заболевших коронавирусом достигло 2 369 человек.

Напомним, что УПЦ отдаст свои монастыри для приема больных коронавирусом.

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