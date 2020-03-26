Мать теледивы Ксении Собчак и сенатор Госдумы Людмила Нарусова госпитализирована в Коммунарку - главную коронавирусную клинику России.

Об этом 26 марта сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что туда ее привезли вчера днем, 25 марта, из деревни Горки. "В данный момент Нарусова лежит в палате на 3 этаже клиники и проходит необходимые обследования", - пишет канал.

Фото: t.me

В Комитете Совета Федераций по конституционному законодательству, в который входит Нарусова, сообщили, что она самостоятельно приняла решение самоизолироваться, поскольку общалась с человеком, который приехал из-за границы.

24 марта президент России посетил больницу в Коммунарке, где размещен карантинный центр для зараженных Covid-19. Во время визита Путин пообщался с главврачом, персоналом и пациентами.

Напомним, что у российской актрисы Жанны Болотовой диагностировали коронавирус.

Также мы писали о том, что Путин перенес голосование по правкам в Конституцию и объявил следующую неделю в России нерабочей.