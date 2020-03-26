В России, где число зараженных смертельным вирусом выросло до 658 человек, принимают срочные меры по изоляции страны, с целью остановить распространении заразы.

Так, правительство России уже поручило "Росавиации" с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, кроме рейсов для вывоза застрявших за рубежом россиян.

Об этом сообщает РИА Новости в своем официальном Telegram-канале.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в столице России, Москве зафиксировали две первые смерти в стране от коронавируса.

Так же мы рассказывали, что в России из-за коронавируса впервые в истории отменили пресс-конференцию космонавтов перед отправкой на МКС.