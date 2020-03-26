Среди украинских военных, которые несут службу на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом Сovid-19.

Об этом пресс-служба штаба ООС заявила в своем официальном Facebook утром 26 марта.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - прокомментировали ситуацию в штабе ООС.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что первая заболевшая с коронавирусом была обнаружена в Херсонской области. А по состоянию на 25 марта в Украине было отмечено уже 6 смертельных случаев.

Так же мы рассказывали, что глава Минздрава Илья Емец прояснил, чем обернется для Украины эпидемия коронавируса. "С массовым лечением больных уже не справится", - считает глава МОЗ.