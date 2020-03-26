В Одессе произошли не совсем обычные огненные ЧП. Здесь сгорели два автомобиля компании компании "Киевхлеб", которая в свою очередь заявила об умышленном поджоге своих авто.

В официальном заявлении пресс-службы "Киевхлеба" распространенном в соцсети эти инциденты увязали с "недобросовестной конкуренцией, недопустимой на фоне эпидемии Сovid-19".

"Компания "Киевхлеб" заявляет о поджоге в Одессе в течение последних недель двух брендированных автомобилей Mercedes Sprinter. Авто уничтожены полностью, а предприятию нанесен ущерб почти на 2 млн гривен. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

Мы связываем поджоги автомобилей с недобросовестной конкуренцией на рынке хлебобулочных изделий Одессы. Такая ситуация для нас недопустима. Ведь наша компания поддерживает только цивилизованные методы экономической конкуренции и мы всегда открыты к сотрудничеству.

Поджог авто, особенно цинично, произошел на фоне введения общегосударственного карантина по распространению коронавируса Covid-19. Только за первые дни карантина спрос на хлеб и хлебобулочные изделия вырос на треть. И сегодня крайне важно обеспечить население продуктами первой необходимости и не допустить паники.

Со своей стороны мы готовы присоединиться к работе в областном антикризисном оперативном штабе по борьбе с коронавируом и взять на себя обязательства по обеспечению населения Одессы хлебом", - идет речь в заявлении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе мужчина с коронавирусом покинул больницу до получения результатов теста.