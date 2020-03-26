Гражданин Австралии Брентон Таррант, который в марте прошлого года устроил бойню в мечетях новозеландского городка Крайсчерч, признал себя полностью виновным по всем предъявленным ему обвинениям.

Об этом сообщил комиссар новозеландской полиции Майк Буш, как передает Интерфакс.

"Признание вины по 51 обвинению в убийстве, 40 обвинениях в покушении на убийство и одному обвинению в участии в террористическом акте было получено по аудиовизуальной связи из тюрьмы Окленда", - уточнил комиссар полиции.

Он так же отметил, что это было достаточно странным изменением позиции Тарранта.

Напомним, что Брентон Таррант 15 марта 2019 года открыл огонь по прихожанам двух мечетей новозеландского города Крайсчерча, в результате атаки погиб 51 человек, около 40 получили ранения.

Ранее "Страна" сообщала, что после этой бойни в США устроили стрельбу в синагоге, во время которой погибла женщина и трое человек были ранены. Американский стрелок вдохновлялся расстрелами в Новой Зеландии, которые устроил Таррант.