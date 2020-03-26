Президент США Дональд Трамп и Сенат достигли соглашения о создании пакета экономической стабилизации в размере 2 триллиона долларов. Согласно этому документу американцы с низким уровнем доходов (до 75 000 долларов в год. - Ред.) получат от государства разовую финансовую помощь в размере 1 200 долларов.

Об этом сообщает New York Times.

Министр экономики Стивен Мнучин уже заявил, что эти деньги пойдут прямыми платежами на депозитные счета большинства граждан. Те, у кого нет прямого депозита, получат чеки. Кроме того, американцы с детьми получат по 500 долларов на каждого ребенка. Помощь по безработице будет увеличена, будут предоставлены выплаты фрилансерам, подрядным и временно нанятым работникам.

Общий же специальный фонд США по спасению бизнеса и поддержке экономики будет составлять 6 триллионов долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп не будет вводить в США тотальный карантин из-за коронавируса.