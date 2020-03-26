Вчера, 25 марта, в акватории Черного моря произошло ЧП. Российский истребитель Су-27 рухнул в море и сейчас все еще продолжается операция по поиску летчика. Однако, пока безуспешно. Поиски длятся уже 10 часов.

Об этом сообщили в сообщили в Минобороны РФ, как передает Интерфакс.

С экранов радаров истребитель Су-27 пропал в среду около 20:10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии.

Самолет выполнял плановый полет, сообщили военные. По данным Минобороны РФ, в 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка.

"Для поиска и спасения летчика в районе срабатывания радиомаяка оперативно были подняты силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательной операции также направлены малый противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия.

Истребители Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО. Предназначены для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников над своей территорией и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты. Экипаж 1 человек. Боевой радиус - 1,2 тыс км.

Ранее "Страна" сообщала, что военные корабли НАТО направились в акваторию Черного моря.