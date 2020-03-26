Бывший агент ФБР и предполагаемый информатор ЦРУ Роберт Левинсон умер в заключении в Иране. Скорее всего, это произошло еще до начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление семьи американца.

Бывший сотрудник ФБР исчез в 2007 году во время поездке в Иран. Западные журналисты провели расследование, в результате которого пришли к выводу, что Левинсон работал в Иране на ЦРУ. Власти Ирана неоднократно заявляли, что не задерживали американца, и отрицали причастность к его исчезновению.

Власти США, в том числе госсекретарь Майк Помпео, призывали Иран освободить Левинсона. Однако сейчас стало известно о его смерти в тюрьме.



"Мы недавно получили информацию от американских официальных лиц, по которой мы и они пришли к выводу, что наш прекрасный муж и отец умер, находясь под стражей в Иране. Мы не знаем, когда и каким образом он умер. Только то, что это произошло перед пандемией Covid-19", - говорится в заявлении семьи Левинсона.

Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе нашли тело убитого агента ФБР Билли Рейли.

Мы также рассказывали о загадочной смерти агента ФБР, расследовавшего дело о письмах Хиллари Клинтон.