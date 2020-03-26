За четыре часа 25 марта число жертв коронавируса в США выросло с 800 до 926 человек, в то время как общее число зараженных в Соединенных Штатах составляет 65 285 человек.

Об этом говорят постоянно обновляющиеся данные на сайте американского исследовательского Университета Джона Хопкинса.

Между тем выздоровел от заболевания 361 американец. По числу зараженных США занимает третью позицию после Китая и Италии.

Что касается общемировых показателей, то всего на планете к 26 марта вирусом инфицированы 466 955 человек. Его жертвами стали 21 126 человек. Причем по числу умерших китайский Хубэй (3 163) отодвинули на третье место Италия (7 503) и Испания (3 647).

Всего в мире выздоровели 113 770 человек. Из них чуть более 60 тысяч - в провинции Хубэй.

Как сообщала "Страна", к концу дня 25 марта в Украине от коронавируса погибли 6 человек.

Мы также писали, что во Франции с начала эпидемии COVID-19 зарегистрированы 1 331 смертей.