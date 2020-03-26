В связи с эпидемией коронавируса заседание Верховной Рады Украины могут провести на открытом воздухе или в большом помещении. В качестве альтернативы сессионному залу рассматриваются стадион и концертный зал.

Об этом в эфире hromadske заявила народный депутат от фракции "Слуги народа" и заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Действительно, мы рассматривали такой вариант "Б" - провести сессию, очевидно уже не в эту сессию, которая будет в субботу, но возможно позже, или на какой-то площадке на свежем воздухе. Это может быть стадион или большой концертный зал. Мы думали о таком варианте, но окончательного решения нет", - рассказала парламентарий.

Она добавила, что субботнее заседание, если оно состоится, пройдет в здании парламента, но с использованием дополнительных средств защиты: масок, очков и перчаток. Кравчук отметила, что для переноса заседания парламента необходимо принять соответствующее процедурное решение.

Как писала "Страна", из-за коронавируса депутаты некоторых местных советов проводят заседания на свежем воздухе. Так, в Сумах депутаты горсовета провели заседание стоя на улице. А в Днепре избранники решали неотложные вопросы во дворе горсовета, сидя на вынесенных стульях.