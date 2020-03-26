В Ватикане диагностирован коронавирус у ответственного сотрудника Государственного секретариата монсеньора Джанлуки Пеццоли. Он находится в отделение интенсивной терапии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянского журналиста, освещающего жизнь Святого престола, Марко Тозатти.

Заболевшему высокопоставленному прелату 57 лет. Он постоянно проживал в доме святой Марфы в Ватикане, где расположены личные апартаменты Папы римского Франциска, а также других куриальных сановников.



"Вероятно, что по своей должности – главы Итальянского отдела, безусловно, самого многочисленного в Госсекретариате, – он контактировал со многими людьми до тех пор, пока симптомы болезни не проявились, и вследствие этого мог стать распространителем инфекции", - предположил Тозатти.



Журналист добавил, что сейчас в доме святой Марфы "в изоляции находятся пять человек по подозрению в заражении коронавирусом". А папа Франциск в последнее время проводит большую часть дня в своих апартаментах и недавно прекратил обедать и ужинать в общей столовой дома святой Марфы, как он это всегда делал после избрания на апостольский престол.

Тозатти также напомнил, что в молодости будущий понтифик перенес операцию, в ходе которой ему удалили часть легкого.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за коронавируса впервые в истории Папа римский провел аудиенцию онлайн.

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