Народный артист РСФСР Лев Лещенко вместе с женой Ириной были госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка. Туда обычно попадают все москвичи с подозрением на коронавирус. У супругов диагностировали воспаление легких.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Звезда эстрады попал в больницу еще 24 марта. Об этом прессе рассказал концертный директор артиста Олег Дмитриев.

"Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением на коронавирус. Сейчас провели анализы, через три дня узнаем", - сказал позавчера Дмитриев.

Он добавил, что певец не смог вызвать врача, поэтому принял решение поехать в больницу самостоятельно.

25 марта друг Лещенко, народный артист РСФСР Владимир Винокур, сообщил о двустороннем воспалении легких у певца. Его слова подтвердил Дмитриев.

"Он в реанимации, "питается" кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. За ним образцовый уход", - успокоил поклонников концертный директор.

Дмитриев отметил, что реанимация Коммунарки оборудована новейшей техникой.

Ранее "Страна" сообщала о заражении коронавирусом в середине марта американской знаменитости - актера Тома Хэнкса, а также его жены.

На днях такой же диагноз поставили оперному певцу Пласидо Доминго.