Первая заболевшая с коронавирусом обнаружена в Херсонской области
В Херсонской областной государственной администрации подтвердили первый лабораторно доказанный случай коронавирусной инфекции в регионе. Заболевшей оказалась женщина.
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.
По его словам, женщина находится в больнице под постоянным наблюдением медиков, которые действуют в соответствии с отработанными методами Минздрава. Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.
Семья заболевшей ушла на самоизоляцию, ее родных тоже наблюдают врачи.
В связи с первым случаем заболевания новым вирусом в Херсоне провели экстренное заседание областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Губернатор призвал сограждан соблюдать карантин и простые правила гигиены.
Ранее данные о заболевших по областям приводил Центр общественного здоровья. В них был упомянут херсонский случай.
Как писала "Страна", к ночи 25 марта в Украине от коронавируса умерли шесть человек.