В Херсонской областной государственной администрации подтвердили первый лабораторно доказанный случай коронавирусной инфекции в регионе. Заболевшей оказалась женщина.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По его словам, женщина находится в больнице под постоянным наблюдением медиков, которые действуют в соответствии с отработанными методами Минздрава. Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.

Семья заболевшей ушла на самоизоляцию, ее родных тоже наблюдают врачи.

В связи с первым случаем заболевания новым вирусом в Херсоне провели экстренное заседание областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Губернатор призвал сограждан соблюдать карантин и простые правила гигиены.

Ранее данные о заболевших по областям приводил Центр общественного здоровья. В них был упомянут херсонский случай.

Как писала "Страна", к ночи 25 марта в Украине от коронавируса умерли шесть человек.