Количество зараженных коронавирусом в Великобритании всего за сутки увеличилась на 1,5 тысяч человек, а умерших на 43 человека.

Как передает Минздрав Великобритании, суточные показатели смертности являются самыми низкими с 17 марта.

Суточное число смертей - самое низкое с 17 марта, тогда как количество новых случаев заражения - рекордное с 31 января, когда был зарегистрирован первый случай заражения.

Всего в стране находится 9,5 тысяч инфицированных коронавирусом, умерли 465 человек.

Напомним, сегодня стало известно, что принц Чарльз заболел коронавирусом. Сообщается, что заболевание протекает у него в легкой форме. В данный момент принц самоизолировался у себя дома в Шотландии и продолжает работать. В последний раз королева Елизавета виделась с ним 12 марта.

Как сообщалось, что ученые подозревают, что чуть ли не половина населения Великобритании заражена коронавирусом.