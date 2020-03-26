Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что на территории страны-соседа двое наших граждан подхватили коронавирус Covid-19. Сейчас оба украинца чувствуют себя отлично.

Как передает "Интерфакс-Украина", один из них находится под присмотром медиков в больнице.

"У нас было - из того, что я помню - два случая граждан Украины, которые были инфицированы. Они себя прекрасно чувствуют. Наше генеральное консульство в Кракове контактировало с ними: один из них в больнице, один из них - дома на карантине", - сказал он.

Напомним, два поезда из Перемышля вернули в нашу страну еще 1200 граждан. Всего за нашими гражданами было отправлено 10 поездов. Тем, кто не успел на них, можно будет вернуться в страну через пешеходный пункт пропуска "Медика - Шегини", однако пока что он закрыт.

Также мы писали о том, что украинцы застревают в объявленных МИДом хабах за границей и переплачивают за "льготные" билеты.