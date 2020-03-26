Во Франции с начала эпидемии COVID-19 зарегистрировано 25 тыс. 233 зараженных коронавирусом пациента, 1 тыс. 331 инфицированный скончался.

В настоящее время госпитализированы 11 тыс. 539 человек, заразившихся COVID-19, из них 2 тыс. 827 случаев расцениваются как тяжелые, сообщил в среду вечером на ежедневном брифинге директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции, профессор Жером Саломон, который назвал эти цифры "исключительными".

По его данным, треть госпитализированных моложе 60 лет.

Среди скончавшихся с начала эпидемии пациентов 86% были в возрасте старше 70 лет. За последние сутки умер 231 человек.

В целом за эпидемию выздоровели и выписаны из больниц 3 тыс. 900 пациентов, отметил профессор Саломон.

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