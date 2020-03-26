Карантин продлен на месяц: сколько еще выдержит страна

Карантин продлевается. Все понимали, что 3 апреля ничего не закончится, но многие все-таки строили планы, исходя из озвученной ранее конечной даты антипандемических мер. Теперь и эти планы придется отложить: Кабмин официально объявил, что карантин будет длиться до 24 апреля. Пока что.

Параллельно правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Это не чрезвычайное положение, и для граждан, уже находящихся на карантине при фактическом отсутствии общественного транспорта, эта норма практически ничего не меняет. Она лишь позволяет законно использовать государственную власть для применения экстренных мер борьбы с коронавирусом.

Ситуация понемногу действительно становится экстренной. Вчера количество больных коронавирусом официально пересекло рубеж в сто человек и к концу дня увеличилось до 145, а кроме того, на карте страны появились новые регионы, где зафиксированы факты заражения.

Но одновременно становится очевидным, что некоторые карантинные меры чрезмерны. Поэтому вчера и президент, и правительство заговорили о том, что продовольственные рынки необходимо открыть. И это правильно сразу по нескольким позициям: во-первых, вероятность заражения на рынке не выше, чем в супермаркете, – особенно с учетом того, что рыночная торговля, как правило, ведется не в закрытых помещениях; во-вторых, восстанавливается конкуренция в реализации продуктов питания, что не позволит супермаркетам произвольно повышать цены; в-третьих, с открытием рынков восстанавливается часть рабочих мест у малого бизнеса.

Но последнюю проблему власти придется решать через месяц-полтора уже более глобально. Опросы показывают, что более половины украинских граждан имеют финансовые резервы на то, чтобы протянуть максимум месяц. Понятно, что в условиях тотального карантина расходы становятся ниже, но это позволит растянуть резервы от силы на полтора-два месяца. А потом наступит глобальный кризис – не только экономический, а всеобщий, когда у сидящих без работы людей закончатся деньги.

И тогда власти придется отменять карантин – вне зависимости от того, какова будет ситуация с заболеваемостью. Потому что иначе его по факту сорвут голодные бунты.

Принудительная госпитализация за ОРЗ?

Хотя режим чрезвычайной ситуации не предусматривает нарушения прав граждан, одновременно с этим Кабмин принял постановление, которое может трактоваться именно как попытка нарушить эти права.

Согласно новому постановлению, медучреждения получают право на:

принудительное медобследование лиц с симптомами коронавируса или контактировавших с больными;

принудительную госпитализацию этих лиц;

назначение карантина тем, у кого диагностировали коронавирус.

Все три пункта выглядят как экстраординарная, но необходимая мера. Однако на самом деле из них всех полностью оправдан только последний пункт, с натяжкой – первый, но никак не второй.

Представьте, что у вас ОРЗ, симптомы которого особо не отличаются от симптомов коронавируса, или вы контактировали с больным, но у вас никаких симптомов нет. Однако санитары согласно постановлению Кабмина имеют полное право вас упаковать и отправить в больничную палату. Учитывая нищету большинства украинских больниц, такой "карантин" только увеличит вероятность заражения коронавирусом или чем-нибудь другим.

Так что, обсуждая отмену одних чрезмерных мер, правительство параллельно вводит другие. И самое удивительное то, что среди министров даже не находится человека, который объяснил бы остальным, где заканчивается грань здравого смысла.

Нужны ли деньги на украинизацию во время пандемии?

Но по некоторым вопросам здравый смысл у правительства все же проявляется. Вчера стало известно о планах министра финансов Игоря Уманского наполовину сократить бюджет Министерства культуры. И это очевидная мера, которая просто необходима в стране, где отменены все культурно-массовые мероприятия. Однако она вызвала возмущение у некоторых националистически настроенных депутатов.

В частности, глава Комитета по гуманитарной политике Верховной Рады Александр Ткаченко протестует против фактического закрытия Госкино. Но не мешало бы ему ответить на вопрос: как собираются снимать кино в ситуации, когда из-за карантина остановились даже стройки и промышленные предприятия?

У него вызывают возмущение планы закрыть финансирование программ по "сшиванию" страны, хотя тоже непонятно, как "сшиватели" собираются реализовывать свою программу – по скайпу? Не говоря уже о том, что Украину в принципе "сшивать" не нужно: достаточно не раскалывать ее культом Бандеры или навязыванием украинского языка русскоязычным регионам.

Очевидно, что Уманский в данном случае стопроцентно прав. Из всех затрат Минкульта нужно оставить только зарплаты его сотрудникам и мероприятия по поддержанию сохранности экспонатов музеев. В ситуации, когда бюджет ужмется из-за карантина, а финансирование здравоохранения нужно увеличивать, сокращать нужно все, что можно. А уж тем более то, что вообще не нужно финансировать.

Поэтому было бы правильно не только переполовинить бюджет Минкульта, но и закрыть Институт нацпамяти, который и в спокойные времена наносил стране больше вреда, чем пользы, а также всю структуру уполномоченного по украинизации – хотя бы потому, что требовать ее выполнения в условиях карантина практически не от кого.

Подобных "непроизводственных затрат" в бюджете можно найти на миллиарды, если не на десятки миллиардов. Важно только, чтобы не один Уманский понял: пандемия меняет весь мир, и угроза коронавируса сшивает нацию сильнее, чем любые культурные проекты. Уж наверняка больше, чем "культурные" проекты, которые ее раскалывают.

Битва за "антиколомойский" закон: Зеленский решение еще не принял?

Внутри "Слуги народа" тем временем усиливается противостояние по теме закона о запрете возврата банков их прежним владельцам – то есть "антиколомойского" закона. Вчера группа "соросят" из провластной фракции запустила флешмоб в соцсетях, призывая своих коллег подписываться под грозным воззванием с требованием принять этот закон в том виде, в котором его требует МВФ. Альтернативой принятию "антиколомойского" закона они называют дефолт.

Что интересно, список этой группы почти полностью совпадает с со списком подписантов под требованием увольнения Сергея Сивохо с должности советника секретаря СНБО. Хотя это совпадение выглядит странно – ведь Сивохо не делал ничего, что противоречило бы условиям МВФ.

Впрочем, есть одно существенное отличие: под требованием принять "антиколомойский" закон пока не подписался "анал табу" Богдан Яременко, что не позволяет считать группу полноценной.

В свою очередь, депутаты из неофициальной группы Игоря Коломойского, не подписывая никаких воззваний, зарегистрировали в парламенте свои версии закона о банковской деятельности. Текстов их законопроектов нет, но очевидно, что "антиколомойская" направленность из них исчезнет, а сам процесс рассмотрения документов сильно растянется.

Такая активность обеих противостоящих групп по этому вопросу, скорее всего, означает, что Владимир Зеленский, несмотря на прежние заявления, своего решения по этому вопросу еще не принял. А его мнение – это мнение "кварталовского" большинства фракции.

Судя по всему, именно с отсутствием решения по "антиколомойскому" закону связано и отсутствие конкретики по созыву внеочередной сессии парламента. Однако какое-то решение президенту принять придется. Рано или поздно.

Кожара арестован за убийство

Вчера произошло событие, которое в спокойные времена стало бы сенсацией: полиция арестовала бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару. Никакой политики тут нет: министр времен Януковича арестован по подозрению в убийстве своего друга, руководителя рекламного холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого.

О смерти Старицкого в доме Кожары ранее сообщалось как о самоубийстве, но, по информации МВД, экспертиза эту версию опровергла, так что теперь все сводится к двум вариантам: убийству по неосторожности и умышленному убийству в результате конфликта. Причем руководство МВД настаивает именно на второй версии.

На чем основан выбор полиции, МВД не сообщает. Кожара в политических и журналистских кругах известен как довольно неконфликтный человек, поэтому сложно представить, чтобы он пошел на умышленное убийство. Хотя отрицать эту версию, безусловно, нельзя, но легче представить, что сначала произошло убийство по неосторожности, а потом присутствовавшие, испугавшись последствий, решили все представить как самоубийство. Это, конечно, тоже статья, но все же менее тяжкая, чем за умышленное убийство.

Впрочем, при любом варианте Кожару ждет тюремное заключение.