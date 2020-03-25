Власти Польши из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 решили запретить своим гражданам свободно покидать территорию дома. Исключениями будут неотложные потребности.

Как передает "Польское радио", ограничения будут действовать до 11 апреля.

"С сегодняшнего дня нельзя выходить из дома, за исключением неотложных потребностей - поход на работу, в аптеку, к врачу или в магазин", - сказал министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

В то же время власти разрешают выгул собак и прогулки для здоровья. Запрещаются массовые скопления людей, пикники, любые публичные собрания больше двух человек. На богослужениях допускается до 5 человек.

В случае, если ограничения будут нарушены – человека ждет штраф в размере 5000 злотых (около 1090 евро).

Напомним, граждане Украины, которые застряли в Бразилии, вернутся домой транзитом через Польшу. Также польские самолеты могут забрать украинцев из других стран Латинской Америки, Южной Азии и Африки.

До этого "Страна" писала, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции 20 марта объявил эпидемию коронавируса Covid-19.