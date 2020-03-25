В Министерстве здравоохранения заявили, что жительница Ивано-Франковска, которая слишком поздно обратилась к медикам, и у которой диагностировали коронавирус, умерла.

Как передает пресс-служба ведомства в Facebook, женщину госпитализировали 23 марта вместе с мужем.

"Сегодня в Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она умерла за сутки. Инфицирования на COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти", - говорится в сообщении.

Уточним, что в Минздраве называют умершую пятой жертвой коронавируса, хотя ранее от болезни скончалась жительница Конотопа. Однако, по словам мэра города, власти еще ждут результатов дополнительных анализов.

При этом муж погибшей продолжает находиться в больнице. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Напомним, число больных коронавирусной инфекцией Covid-19 в Украине за непродолжительный промежуток времени 25 марта выросло до 145 случаев. Всего несколько часов тому Министерство охраны здоровья сообщало о 136 лабораторно подтвержденных результатах.

До этого "Страна" писала, что из-за ухудшения эпидобстановки Кабмин ввел по всей Украине режим чрезвычайной ситуации.