Донорский центр Нью-Йорка начнет принимать кровь переболевших коронавирусом, чтобы выделять из нее плазму, как это делали Китае.

В донорской плазме содержатся антитела к новому коронавирусу. Предполагается, что ее переливание поможет другим инфицированным быстрее выздороветь от COVID-19.

Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости".

Начать использовать плазму крови, пожертвованной выздоровевшими после коронавирусной инфекции, 24 марта разрешило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Решение FDA было принято после того, как губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о планах начать лечение наиболее тяжелых пациентов с коронавирусом с помощью обогащенной антителами плазмы, выделенной из крови выздоровевших.

По мнению отдельных экспертов, переливание плазмы может быть главным методом борьбы с коронавирусом, пока не разработают более совершенные способы.

"Подход определенно имеет свои достоинства, и что примечательно, это не новая идея; она была с нами целых сто лет или дольше. Я думаю, что мы не знаем, будет ли метод эффективным, но, основываясь на его послужном списке с рядом других вирусов, я думаю, что у него очень хорошие шансы", - сказал доцент кафедры медицины и молекулярной микробиологии в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе Джеффри Хендерсон.

Как писала "Страна", переливание плазмы крови от выздоравливающих после коронавируса доноров хорошо зарекомендовало себя в Китае еще в феврале.

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