На территории Тернопольской области зафиксированы 4 новых случая коронавирусной инфекции. Все новые зараженные оказались врачами.

Как передает "Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом" в Facebook, все они работали в одном районе.

"2 – семейные врачи из Монастырского района. 1 – врач из Центра первичной медицинско-санитарной помощи Монастирского района. Еще 1 – врач Монастырской больницы – житель Золотого Потока Бучацкого района", - говорится в сообщении.

Всего в региона уже зафиксировано 12 случаев заражения болезнью. Один случай – летальный.

Скриншот: facebook.com/Ternopil.shtabCovid

Напомним, число больных коронавирусной инфекцией Covid-19 в Украине за непродолжительный промежуток времени 25 марта выросло до 145 случаев. Всего несколько часов тому Министерство охраны здоровья сообщало о 136 лабораторно подтвержденных результатах.

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