В Харькове вернувшиеся из-за границы жители подписали соглашение на самоизоляцию. Однако некоторые из них указали неверные контактные данные, и теперь их разыскивает полиция.

Об этом в эфире телеканала "UA Харьков" сообщила директор Харьковского областного лабораторного центра Министерства охраны здоровья Украины Любовь Махота.

По словам директора центра, к 25 марта более 200 человек, вернувшихся недавно из-за границы, подписали информированное согласие и находятся на самоизоляции. А десятерых объявили в розыск.

Видео: YouTube/ Суспільне: Харків

"10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией... Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет тому", - сказала Махота.

Гостья студии напомнила, что украинское законодательство предусматривает ответственность за нарушение правил карантина.

Ранее "Страна" приводила сообщение Махоты о том, что в Харькове зарегистрировано одно подозрение на коронавирус. Его должны подтвердить в киевской лаборатории.

Также мы рассказывали, сколько зараженных выявлено в других областях Украины.