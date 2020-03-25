Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что со вторника в Нью-Йорке начнут распространять противамалярийный препарат плаквенил (гидроксихлорохин) для лечения больных, которые заразились коронавирусом Covid-19.

Как передает "ТАСС", лидер американцев уже дал соответствующее указание правительству.

"Рад сообщить, что в Нью-Йорке начнутся клинические испытания существующих лекарств, которые могут быть эффективны против вируса. По моему указанию федеральное правительство поможет приобрести большое количество гидроксихлорохина. Препарат начнет распространяться во вторник, будет доступным утром для многих в Нью-Йорке", - сказал он.

Напомним, медики Франции сообщили об успешном действии комбинации двух уже существующих лекарственных препаратов гидроксихлорохина и азитромицина, которые испытывали против нового коронавируса SARS-CoV-2.

Также "Страна" писала, что на территории Соединенных Штатов коронавирус привел к смерти 827 человек, в то время как общее количество зараженных составляет чуть более 60 тысяч человек. Лидером по количеству зараженных стал Нью-Йорк.