Как писала "Страна", популярнейший украинский горнолыжный курорт Буковель с 25 марта временно приостановил работу из-за пандемии коронавируса.

В распоряжении нашего издания появились фотографии опустевшего курорта, сделанные перед его закрытием на карантин.

На снимках видно, что улицы курортного поселка безлюдны. Нигде не видно ни отдыхающих, ни работников курорта или продавцов сувениров.

Нет туристов и на склонах, на которых нет следов лыж или сноубордов.

Еще три дня назад "Страна" сообщала, что несмотря на введение в Украине карантина и режима чрезвычайной ситуации в Ивано-Франковской области, горнолыжный комплекс работал как ни в чем не бывало. Заведения общественного питания обслуживали туристов в режиме доставки или самовыноса. Правда, людей в Буковеле уже было мало.