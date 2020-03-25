В Италии от коронавируса в течение последних суток умерли 683 человека, а общее количество смертей достигло 7503.

Как сообщает департамент гражданской обороны Италии.

Отмечается, что в Италии с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 74 386 человек - это на 5 210 человек больше, чем за предыдущие сутки.

Из них 7503 умерших, при этом в течение последних суток умерли 683 человека - это чуть меньше, чем вчера, когда власти Италии сообщили о 743 погибших.

С начала эпидемии выздоровели 9362 человека. При этом большое количество - 1036 людей - выздоровели в течение последних 24 часов.

Ранее "Страна" сообщала, что Испания обошла Китай по количеству смертей от коронавируса.

Также мы писали, что число умерших от коронавируса в мире перевалило за 20 тысяч, удвоившись за пять дней.