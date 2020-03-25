Глава министерства здравоохранения Илья Емец обратился к украинцам из-за увеличения количества зараженных коронавирусом. По его словам, эти цифры будут увеличиваться.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, расти будет и количество жертв инфекции.

"Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которая стремительно распространяется. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: количество жертв будет расти. Из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый - это профилактика, то есть не впустить вирус в страну. Европа и Украина не смогли этого сделать", - сказал он.

Вторым фактором преодоления коронавируса, по словам Емца, являются локальные катастрофы.

"Второй - это локализация катастрофы. Это удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, чего не удается в Европе", - подчеркнул он.

Скриншот: facebook.com/watch/moz.ukr

Третьим, но не менее важным моментом является госпитальный этап лечения больных.

"Третий столп борьбы - это госпитальный, или этап лечения. К сожалению, мы должны констатировать: медицинская система Украины к нему не готова. По многим причинам", - уточнил он.

Видео:facebook.com/watch/moz.ukr

Напомним, число больных с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Украине всего за несколько часов выросло до 145 случаев. Всего несколько часов тому сообщалось о 136 лабораторно подтвержденных результатах.

Также сообщалось, что в Конотопе Сумской области женщина, экспресс-тест на COVID-19 которой ранее дал положительный результат, умерла. Это уже пятый случай смерти от коронавируса в Украине.