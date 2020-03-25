Число больных коронавирусной инфекцией Covid-19 в Украине за непродолжительный промежуток времени 25 марта выросло до 145 случаев. Всего несколько часов тому Министерство охраны здоровья сообщало о 136 лабораторно подтвержденных результатах.

Об этом написала в Facebook пресс-служба Центра общественного здоровья.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 среды в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных. Один пациент выздоровел. За сутки выявлены 32 новых случая.

География выявленных случаев такова:

Винницкая область - 1 в течение суток;

Волынская область - 2, из них 1 в течение последних суток;

Днепропетровская область - 2;

Донецкая - 1;

Житомирская - 2 (1 летальный);

Запорожская - 7, из них 5 в течение суток;

Ивано-Франковская - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных);

Киев - 34, из них 3 в течение суток;

Киевская область - 24, из них 2 в течение суток;

Луганская - 1 в течение суток;

Львовская - 2;

Одесская - 4, из них 3 в течение суток;

Тернопольская - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный);

Херсонская - 1 в течение суток;

Черкасская - 2, из них 1 в течение суток;

Черновицкая - 38 (1 летальный), 1 подтвержден в течение последних суток.

Ранее "Страна" сообщала об одном подозрении на коронавирус в Харькове. Пока оно не подтвердилось окончательно.

Мы также писали, что из-за ухудшения эпидобстановки Кабмин ввел по всей Украине режим чрезвычайной ситуации.