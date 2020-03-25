В Германии зарегистрировали 4118 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки и 32 смерти от этой болезни.

Об этом сообщает WELT.

"До сегодня в стране было подтверждено 31 554 случаи инфицирования, но за сутки это число увеличилось на 4118 по сравнению с предыдущим днем. Умерло до сегодняшнего дня 149 человек, прирост числа жертв за последние сутки - 32. Выздоровели минимум 5600", - сказал глава федерального Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Также он добавил, что заболеваемость составляет 38 случаев на 100 тыс. населения и большинство инфицированных составляют пожилые люди, но молодые и здоровые люди могут тяжело переносить заболевание и даже умереть. Поэтому он считает, что к врачу надо обращаться, когда есть затруднения с дыханием.

Ранее "Страна" сообщала, что всего за пять дней число погибших от коронавируса увеличилось вдвое и превысило 20 тысяч человек.

Кроме того, резко растет число заразившихся коронавирусом в Украине - уже 145 человек.

Также мы сообщали, что Испания, вслед за Италией, обошла Китай по количеству смертей от коронавируса.