Медики в Конотопе два дня лечили зараженную коронавирусом 76-летнюю женщину от пневмонии. К врачам она обратилась только на 6 день после заболевания.

Как передает Telegram-канал PavlovskyNews, медики сделали ей экспресс-тест на коронавирус как только они появились.

"Женщина жила вместе с близким родственником, который работает медиком в скорой помощи. Сейчас проводится расследование, с кем он мог контактировать. Во время лечения с впоследствии умершей женщиной контактировало несколько представителей больницы, они уже изолированы, вещи им передавали через окна", - говорится в сообщении.

Одной из них, утверждают журналисты, является санитарка – мама троих детей. У нее тест пока показывает отрицательный результат.

"Она в недоумении от происходящего и не знает, кто будет смотреть за ее детьми", - подчеркивается в сообщении.

Скриншот: t.me/pavlovskynews

Напомним, мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил о гибели 76-летней женщины, у которой экспресс-тест подтвердил коронавирус. В пятницу медики получат результаты дополнительных исследований.

Также "Страна" писала, что и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что количество зараженных коронавирусом в Украине достигла 136 случаев (на утро было 113).

"На данный момент мы уже имеем информацию о 136 случаях, лабораторно подтвержденных", - сказал он, не конкретизировав цифры по регионам.