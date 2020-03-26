Сегодня, 26 марта, Украина и другие страны мира продолжают жизнь с эпидемией коронавируса, и активно бороться с ней.

В Украине введен режим чрезвычайной ситуации. ЧС обязывает граждан соблюдать карантин по всей стране. Вводится запрет на митинги. Продуктовые магазины, банки, аптеки, почта, заправки, ритуальные услуги могут работать по измененному графику.

По последним официальным данным, в Украине подтверждено 145 случаев инфицирования Covid-19. Пришла трагическая новость из Конотопа Сумской области. Там от коронавируса скончалась 76-летняя женщина. Таким образом "корона" унесла жизнь пятерых украинцев.

Наши граждане продолжают возвращаться из-за границы. Но в пятницу, 27 марта, будет закрыто авиационное и жд-сообщение, сообщил глава МВД Аваков. После этого числа, утверждают власти, эвакуацию прекратят. Доехать на родину можно будет только на автомобиле.

Как Украина и мир живут на карантине, как меняется жизнь людей, какие новые меры вводят чиновники и что заявляют - читайте и смотрите в нашей хронике событий. Этот материал обновляется.

09:25 В Минобороны показали, как тестируют военных на Донбассе на коронавирус.

09:11 Вчерашнее фото из Офиса президента. В Сети обращают внимание, что в маске один Кличко.

09:06 Ухань провожает врачей после снятия карантина. Сюда приехали тысячи медработников, десятки - умерли, заразившись.

08:55 Группа психологов из Италии, США и Израиля выдала практические советы, как пережить изоляцию из-за коронавируса. Итак, вот что нужно делать:

1. Не проводить время перед телевизором и за чтением плохих новостей, надо посвятить себя хобби, самообразованию или бытовой рутине.

2. Общаться с друзьями и близкими по телефону, посвятить время семье и детям, придумав совместные мероприятия.

3. Если при изоляции есть риск бытовых конфликтов, следует разделить жилплощадь на зоны, чтобы каждый имел личное пространство.

4. При серьезных конфликтах или насилии в доме не нужно убеждать себя, что ничего не произошло - следует обращаться за помощью в соответствующие службы.

5. Отличный терапевтический эффект имеет вдумчивое чтение - навык, почти утраченный людьми в эпоху гаджетов и постоянной спешки.

08:46 В Израиле Храм Гроба Господня, почитаемый у христиан как место распятия и погребения Иисуса Христа, закрылся на неделю в качестве меры предосторожности против коронавируса.

"Храм Гроба Господня закрылся с 17:00, среды 25 марта", - сказал пресс-секретарь Ассамблеи католических ординаров Святой Земли Вади Абу Нассар.

Он отметил, что это решение последовало после встречи израильской полиции и высокопоставленных церковников. "Конечно, руководители церкви выразили понимание. Изначальное понимание состоит в том, что этот приказ действует в течение одной недели, хотя никто не знает, сколько времени займет этот кризис", - сказал представитель духовенства.

08:37 Как заявили в штабе ООС среди наших военных на Донбассе нет зараженных коронавирусом.

08:27 Вчера Минздрав одел в маску Кобзаря. Сегодня - Лесю Украинку. А говорят масок в стране не хватает.

08:25 Вот такие фото из украинских аптек публикуют пользователи Facebook. Масок нет - но без масок просьба не входить. Круг замкнулся.

08:22 Итальянские власти назвали вероятное место, которое спровоцировало массовое заражение коронавирусом - это матч Лиги чемпионов "Атланта - Валенсия", который состоялся 19 февраля в Милане. На нем присутствовали 44 тысячи людей.

08:17 Мать телеведущей Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова госпитализирована с подозрением на коронавирус, сообщает российский "Пятый канал".

Фото Global Look Press

08:11 Как рассказали "Стране" источники в Александровской больнице Киева, где лечат больных коронавирусом, основое лекарство, которое дают таким пациентам - это Азитромицин. Это достаточно популярный антибиотик, который обычно назначают при бронхите или амбулаторной пневмонии.

Отметим, что самолечение опасно для здоровья. Любые лекарства принимайте только после назначения врача.

08:08 Сатирой - по дефициту. Продолжаем актуальные мемы на тему нехватки масок.

08:04 Россия, Китай, Куба,Северна Корея, Иран, Венесуэла и Сирия под предлогом коронавируса обратились в ООН, чтобы организация осудила практику санкций.

"Сегодня направили обращение ГС ООН, посвящённое негативному влиянию санкций на национальные усилия по борьбе с #COVID19. "Мы не можем позволить политическим счётам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности"".

07:58 Шутки и мемы о коронавирусе распространяются быстрее, чем он сам.

07:55 Facebook перестал рассматривать жалобы на неприемлемый контент из-за коронавируса. Такие сообщения стали приходить пользователям, которые отправляли жалобы. Соцсеть говорит, что сократила число работников, которые проверяют жалобы.

07:52 В Виннице из-за медсестры с коронавирусом закрыли на карантин роддом №2. Там остаются роженицы, за ними наблюдают врачи, но новых уже не принимают.

07:49 Россия с 27 марта ограничивает все международное авиасообщение. Исключение для рейсов по эвакуации и спецбортов.

07:46 "Муниципальная стража" продолжает ездить в транспорте Киева и снимать пассажиров на видео.

07:44 "Удивительно, но они выполнили обещание: вэсна прыйде- саджаты будэмо. Весна пришла.

Всех посадили. По домам", - пишет о карантине бизнесмен Евгений Черняк.

07:42 В США начинают раздавать деньги: 1200 долларов на взрослого и 500 для несовершеннолетних. Речь о разовой помощи тем, чей годовой доход ниже 75 тысяч долларов.

07:39 Для понимания объемов раздачи экспресс-тестов по Украине. В Хмельницкой области на один район выделяют от 100 до 600 быстрых тестов.

Учитывая население этого региона - объемы не впечатляют.